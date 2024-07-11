"Росгосстрах": работодатели стали чаще заботиться о психическом здоровье сотрудников

Российские работодатели стали чаще заботиться не только о физическом, но и психическом здоровье своих сотрудников. Сегодня больше половины договоров добровольного медицинского страхования, заключенных "Росгосстрахом" с юридическими лицами, включают в себя психологическую поддержку персонала компаний и предприятий-клиентов.
"Сегодня ментальное здоровье сотрудников в фокусе внимания многих работодателей. Поддержка психологов, психологические тестирования и т. п. — это уже стандартные опции корпоративного договора медицинского страхования, — отмечает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — Серьезным прорывом стала возможность проведения консультаций с психологом в формате онлайн — с 2020 года именно они в основном и пользуются спросом. И дело тут не только в удобстве получения помощи в моменты тревоги или депрессии — в силу предубеждений и стереотипов очный визит в кабинет психолога до сих пор вызывает неприятие у многих наших соотечественников, в то время как общение по телефону или в чате кажется анонимным".
Анализ портфеля корпоративных договоров ДМС "Росгосстраха" показывает, что чаще всего пункт о психологической поддержке своих работников включают клиенты в Москве, где 67% работодателей заботятся о психическом здоровье сотрудников.
По наблюдениям специалистов "Росгосстраха", склонность обращаться к психологам в большей степени имеют сотрудники ИТ и финансовой сферы, а работники производственных и промышленных предприятий обращаются меньше.
Ольга Купцова отмечает, что пик запросов на психологические консультации в рамках корпоративных программ ДМС пришелся на 2022 год. "В 2023 году мы увидели снижение обращений к психологам по сравнению с 2022-м — количество консультаций уменьшилось в целом на 20%, — уточнила она. — Но, конечно, это "средняя температура по палате" — у разных клиентов есть своя специфика. Но если обобщать и смотреть на коллективы застрахованных в целом, то доля "тревожных" сотрудников в них обычно не превышает 2% от общей численности".
В "Росгосстрахе" обращают внимание, что корпоративные полисы ДМС предполагают именно психологическую поддержку застрахованных в кризисной ситуации, а не длительную терапию. "Как правило, ограничений по количеству психологических онлайн-консультаций в договоре страхования нет, но при этом регулярные встречи с психологом на постоянной основе с целью терапии и проработки изменений личностной структуры, а также психологической разгрузки и глубинного изучения себя, являются исключением", — пояснила Ольга Купцова.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.