"Росгосстрах": работодатели стали чаще заботиться о психическом здоровье сотрудников

Российские работодатели стали чаще заботиться не только о физическом, но и психическом здоровье своих сотрудников. Сегодня больше половины договоров добровольного медицинского страхования, заключенных "Росгосстрахом" с юридическими лицами, включают в себя психологическую поддержку персонала компаний и предприятий-клиентов.

"Сегодня ментальное здоровье сотрудников в фокусе внимания многих работодателей. Поддержка психологов, психологические тестирования и т. п. — это уже стандартные опции корпоративного договора медицинского страхования, — отмечает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова. — Серьезным прорывом стала возможность проведения консультаций с психологом в формате онлайн — с 2020 года именно они в основном и пользуются спросом. И дело тут не только в удобстве получения помощи в моменты тревоги или депрессии — в силу предубеждений и стереотипов очный визит в кабинет психолога до сих пор вызывает неприятие у многих наших соотечественников, в то время как общение по телефону или в чате кажется анонимным".

Анализ портфеля корпоративных договоров ДМС "Росгосстраха" показывает, что чаще всего пункт о психологической поддержке своих работников включают клиенты в Москве, где 67% работодателей заботятся о психическом здоровье сотрудников.

По наблюдениям специалистов "Росгосстраха", склонность обращаться к психологам в большей степени имеют сотрудники ИТ и финансовой сферы, а работники производственных и промышленных предприятий обращаются меньше.

Ольга Купцова отмечает, что пик запросов на психологические консультации в рамках корпоративных программ ДМС пришелся на 2022 год. "В 2023 году мы увидели снижение обращений к психологам по сравнению с 2022-м — количество консультаций уменьшилось в целом на 20%, — уточнила она. — Но, конечно, это "средняя температура по палате" — у разных клиентов есть своя специфика. Но если обобщать и смотреть на коллективы застрахованных в целом, то доля "тревожных" сотрудников в них обычно не превышает 2% от общей численности".

В "Росгосстрахе" обращают внимание, что корпоративные полисы ДМС предполагают именно психологическую поддержку застрахованных в кризисной ситуации, а не длительную терапию. "Как правило, ограничений по количеству психологических онлайн-консультаций в договоре страхования нет, но при этом регулярные встречи с психологом на постоянной основе с целью терапии и проработки изменений личностной структуры, а также психологической разгрузки и глубинного изучения себя, являются исключением", — пояснила Ольга Купцова.