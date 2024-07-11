Гандбольная "Лада" подписала правого полусреднего из Африки 28-летнюю Жоана Фортуна да Кошта.

Главными достоинствами уроженки Анголы считаются подвижность, мощный бросок левой рукой и умение действовать не только по всей ширине задней линии атаки, но и в центре обороны.

Первые значительные успехи к ней пришли в 19-летнем возрасте, когда Жоана в составе сборной завоевала золото молодежного первенства Африки и год спустя дебютировала в первой сборной. В 2018-м ее коллекцию пополнила чемпионская награда уже по итогам взрослого чемпионата континента (официальное название — Кубок африканских наций). В своем клубе "Атлетико" будущая тольяттинка добыла в те годы целую россыпь медалей, став дважды обладательницей Кубка Анголы и Кубка африканских клубов, чемпионкой и трижды вице-чемпионкой страны.

Один сезон провела в "Тенерифе", а следующий отыграла за "Сель-сюр-Бель" во Франции. Затем вернулась в испанский чемпионат, который в сезоне 2022/23 для нее разделился на две части. До февраля Жоана выступала за "Хихон", потом перешла в "Арресифе". Но и там надолго не задержалась. Сезон минувший да Кошта посвятила выступлениям за южнокорейский "Пусан", из которого и перебралась в Тольятти.