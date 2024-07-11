Гандбольная "Лада" подписала правого полусреднего из Африки 28-летнюю Жоана Фортуна да Кошта.
Главными достоинствами уроженки Анголы считаются подвижность, мощный бросок левой рукой и умение действовать не только по всей ширине задней линии атаки, но и в центре обороны.
Первые значительные успехи к ней пришли в 19-летнем возрасте, когда Жоана в составе сборной завоевала золото молодежного первенства Африки и год спустя дебютировала в первой сборной. В 2018-м ее коллекцию пополнила чемпионская награда уже по итогам взрослого чемпионата континента (официальное название — Кубок африканских наций). В своем клубе "Атлетико" будущая тольяттинка добыла в те годы целую россыпь медалей, став дважды обладательницей Кубка Анголы и Кубка африканских клубов, чемпионкой и трижды вице-чемпионкой страны.
Один сезон провела в "Тенерифе", а следующий отыграла за "Сель-сюр-Бель" во Франции. Затем вернулась в испанский чемпионат, который в сезоне 2022/23 для нее разделился на две части. До февраля Жоана выступала за "Хихон", потом перешла в "Арресифе". Но и там надолго не задержалась. Сезон минувший да Кошта посвятила выступлениям за южнокорейский "Пусан", из которого и перебралась в Тольятти.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!