В Самарской области собраны первые 100 тыс.тонн зерна

Аграрии Самарского региона массово приступили к уборочным работам. На сегодня собрано более 100 тыс. тонн зерна при средней урожайности 26,2 ц/га. Всего в страду 2024 г. сельхозтоваропроизводителям губернии предстоит убрать 1,248 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что основой продовольственной безопасности страны является собственный посевной материал. Повышение доли семян отечественной селекции — один из основных постулатов Доктрины продовольственной безопасности России, утвержденной президентом. Решение задачи заключается в разработке новых высокопродуктивных сортов, как зерновых, так и технических культур, и в их промышленном производстве для обеспечения потребностей аграриев.

Накануне успехами и результатами своей селекционной работы поделились самарские ученые на полевом семинаре-совещании, прошедшем на базе опытного полигона Самарского НИИСХ — филиала СамНЦ РАН. Конкурентоспособные высокорентабельные сорта, разработанные самарскими селекционерами, уже широко известны как на территории губернии, так и за ее пределами. Более 90% семян зерновых культур, используемых самарскими сельхозпредприятиями, являются результатом научной работы местных селекционеров. Участникам семинара было представлено более 300 сортов и гибридов зерновых, зернобобовых и технических культур.

Успешному выполнению задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны способствует и активная работа самарских сельхозпредприятий по обновлению техники. Аграрии региона ежегодно приобретают несколько сотен единиц современных тракторов, комбайнов, навесной и прицепной техники. Для оперативной уборки зерновых культур в этом году в хозяйствах области подготовлено 3,2 тыс. зерноуборочных комбайнов, планируется задействовать 460 прицепных жаток, более 3 тыс. грузовых автомобилей, в том числе 1,4 тыс. КамАЗов, что позволит без задержек вывозить из-под комбайнов суточный намолот зерна. В текущем году на модернизацию технопарка аграриев было выделено более 200 млн руб. из областного бюджета.

На господдержку отрасли растениеводства в текущем году предусмотрено 1,1 млрд рублей. С учетом поправок в бюджет, инициированных врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, всего в 2024 г. на поддержку сельхозтоваропроизводителей региона предусмотрено свыше 3,6 млрд руб. из областного и федерального бюджетов.

Николай Абашин, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, заверил, результаты отечественной селекции не уступают, а зачастую превосходят по продуктивности и качественным характеристикам импортные аналоги: "Сегодня в сравнении мы видели и германские гибриды, и самарские сорта. Даже визуально — наши превосходят. Это еще одна цель полевых совещаний-семинаров — переломить сознание некоторых соотечественников".

Виктор Ермолаев, директор семеноводческого предприятия "Возрождение-98": "Нам показали очень интересное направление, новые сорта. Из них мы обратили внимание на "интеграцию". Нам кажется, в ней отлично сочетаются качество и урожайность".