НОВИКОМ подписал соглашение с Региональной гарантийной организацией Нижегородской области

НОВИКОМ, дочерний банк Госкорпорации Ростех, заключил соглашение о сотрудничестве с Региональной гарантийной организацией (РГО) Нижегородской области. Подписание состоялось на выставке "Иннопром-2024" в Екатеринбурге.

Подписи под документом поставили управляющий нижегородским филиалом НОВИКОМа Марина Моисеева и директор РГО Нижегородской области Илья Тихонов в присутствии министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова и заместителя председателя правления банка Алексея Кузнецова.

Региональная гарантийная организация реализует финансовые инструменты нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" на территории Нижегородской области.

По словам Максима Черкасова, соглашение позволит актуализировать программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Нижегородской области и оптимизировать механизм оказания гарантийной поддержки.

"НОВИКОМ и РГО Нижегородской области укрепляют сотрудничество для обеспечения предпринимательского сектора гарантийной поддержкой при получении кредитов и банковских гарантий. Это позволит нижегородскому бизнесу привлекать финансирование под гарантийную поддержку на более выгодных условиях", — сообщил министр.

Он добавил, что особые условия предусмотрены и для обладателей интеллектуальной собственности, которая в условиях импортозамещающей экономики становится все дороже. Одна из пилотных программ гарантийного фонда — кредитование предпринимателей-владельцев объектов интеллектуальной собственности в банке под залог этих объектов и поручительство гарантийного фонда.