Прокуратура пресекла продажу табака рядом с детским садом в Зубчаниновке

Прокуратура Кировского района Самары проверила исполнение законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Итогом прокурорской проверки стал запрет на продажу табачных изделий возле детского сада, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В прокуратуре установили, что ООО "Вермут" в нарушение требований закона продает табачную продукцию в магазине на Зубчаниновском шоссе, 151. Магазин находится на расстоянии менее 100 метров от детского сада № 180.

Надзорное ведомство Кировского района постановило возбудить дело об административном правонарушении по статье "Несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями". По результатам рассмотрения дела продавец-консультант получил "административное наказание в виде предупреждения".

Руководитель ООО, в свою очередь, получил представление об устранении нарушений закона.

"Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, нарушения устранены. В настоящее время организация табачную и никотинсодержащую продукцию не реализует", - сообщили в прокуратуре.