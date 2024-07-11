Прокуратура пресекла продажу табака рядом с детским садом в Зубчаниновке

Прокуратура Кировского района Самары проверила исполнение законодательства об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Итогом прокурорской проверки стал запрет на продажу табачных изделий возле детского сада, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
В прокуратуре установили, что ООО "Вермут" в нарушение требований закона продает табачную продукцию в магазине на Зубчаниновском шоссе, 151. Магазин находится на расстоянии менее 100 метров от детского сада № 180.
Надзорное ведомство Кировского района постановило возбудить дело об административном правонарушении по статье "Несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями". По результатам рассмотрения дела продавец-консультант получил "административное наказание в виде предупреждения".
Руководитель ООО, в свою очередь, получил представление об устранении нарушений закона.
"Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, нарушения устранены. В настоящее время организация табачную и никотинсодержащую продукцию не реализует", - сообщили в прокуратуре.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...