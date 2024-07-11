В Волгаре временно ограничат движение транспорта

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В жилом районе "Волгарь" с 05:00 15 июля до 23:59 18 июля 2024 года ограничат движение транспорта по улице Александра Солженицына на участке от улицы Архитекторов Щербачевых до улицы Осетинской. Это связано с производством работ на системе водоснабжения и водоотведения для строящихся и проектируемых объектов в Волгаре, сообщает пресс-служба мэрии Самары.