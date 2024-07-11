В Волгаре временно ограничат движение транспорта

В жилом районе "Волгарь" с 05:00 15 июля до 23:59 18 июля 2024 года ограничат движение транспорта по улице Александра Солженицына на участке от улицы Архитекторов Щербачевых до улицы Осетинской. Это связано с производством работ на системе водоснабжения и водоотведения для строящихся и проектируемых объектов в Волгаре, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
В этот период автобусы маршрута № 80 будут следовать по скорректированной схеме.
С временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться на фото.
"Обращаем внимание водителей на необходимость заблаговременно планировать свои поездки", - предупредили в мэрии.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?