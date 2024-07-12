В Сызрани утонул 40-летний мужчина

В четверг, 11 июля, в Сызрани произошло происшествие на воде, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
"В 19:40 в дежурную оперативную смену поступило сообщение о том, что спасатели областной Поисково-спасательной службы извлекли погибшего 40-летнего мужчину из карьера в Сызрани", - рассказали в ведомстве.
Обстоятельства гибели выясняются правоохранительными органами.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...