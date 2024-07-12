В Самаре в выходные столбик термометра не поднимется выше +30 °C

В Приволжском УГМС спрогнозировали погоду на ближайшие дни, с 12 по 15 июля. По данным синоптиков, в регионе установится комфортная погода без изнуряющей жары.
В пятницу, 12 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер Северный, 8…13 м/с. Температура воздуха +24…+26 °C.
В субботу и воскресенье, 13 и 14 числа, в регионе сохранится переменная облачность. Осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °C, днем +23…+28 °C.
В начале рабочей недели также не предвидится осадков и сильной жары: 15 июля в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный, 6…11 м/с. Ночью столбик термометра упадет до +13…+18 °C, днем температура воздуха составит +24…+29 °C.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?