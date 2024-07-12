Одежда, сувениры, украшения: в Струковском саду пройдет ярмарка самозанятых

В Струковском саду 20 и 21 июля с 11:00 до 20:00 пройдет ярмарка самозанятых мастеров. Организатором выступает Promarket_sam. Партнер события — региональный центр "Мой бизнес".



Ярмарка будет организована для тех, кто является самозанятым, зарегистрированным в Самарской области и производит продукцию: интерьерную, сувенирную, одежду, аксессуары, украшения, товары для красоты и здоровья.



"Приглашаем к участию! Все заявки пройдут предварительный отбор. Напомним, что приоритет отдается самозанятым, которые ранее в 2024 году не участвовали в ярмарках", - сообщили организаторы.

Заявку можно оставить по ссылке.