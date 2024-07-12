Одежда, сувениры, украшения: в Струковском саду пройдет ярмарка самозанятых

В Струковском саду 20 и 21 июля с 11:00 до 20:00 пройдет ярмарка самозанятых мастеров. Организатором выступает Promarket_sam. Партнер события — региональный центр "Мой бизнес".
Ярмарка будет организована для тех, кто является самозанятым, зарегистрированным в Самарской области и производит продукцию: интерьерную, сувенирную, одежду, аксессуары, украшения, товары для красоты и здоровья.
"Приглашаем к участию! Все заявки пройдут предварительный отбор. Напомним, что приоритет отдается самозанятым, которые ранее в 2024 году не участвовали в ярмарках", - сообщили организаторы.
Заявку можно оставить по ссылке.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?