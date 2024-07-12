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Свыше 4600 предпринимателей Поволжья протестировали подписку СберБизнес Прайм

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продукт стал доступен представителям малого и микробизнеса в конце марта 2024 года.

Предпринимателям Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей одним из первых в стране представилась возможность оптимизировать бизнес-процессы при помощи подписки СберБизнес Прайм. Она позволяет предпринимателям самостоятельно адаптировать пакет опций и сервисов под свои подробности, стартовала в Поволжье в конце марта 2024 года. На данный момент ей воспользовались свыше 4600 бизнесменов.

Активнее всего подписку оформляли самарцы (1500 оформленных подписок за период), саратовцы и волгоградцы (свыше 700 подписок в каждом регионе). Ядро подписки — расчётно-кассовое обслуживание, которое включает не только ведения счёта, но и другие продукты и небанковские сервисы, необходимые для ведения бизнеса. Предпринимателям, оформившим подписку, становятся доступны, к примеру, такие сервисы, как "ЮKаssа", "Моя бухгалтерия Аутсорсинг", "ITуслуга.ру".

"Сбер оказывает клиентам не только финансовую, но и консультационную, сервисную, IT-поддержку. Мы создаём решения, которые позволяют предпринимателям экономить время и деньги, подписка СберБизнес Прайм — одно из них. Гибкая подписка даёт возможность персонализировать параметры расчётно-кассового облуживания — определять лимиты переводов, приёма и зачисления наличных, пользоваться небанковскими сервисами, получать дополнительные бонусы и скидки", — отметил  заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Ярослав Костарев.

Подключить подписку можно в личном кабинете СберБизнес. Бесплатная подписка активируется в день открытия счёта после того, как банк проверит все документы. Если у предпринимателя ранее никогда не было счетов в Сбере, либо они закрыты более 6 месяцев назад, подписка активируется в день открытия счёта после того, как банк проверит все документы.

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