Какую рыбу ловят самарцы: исследование ко Дню рыбака

Ко Дню рыбака, который в этом году празднуют 14 июля, Яндекс Поиск выяснил, где рыбачат жители Самары и какую рыбу ловят.

По общему интересу к рыбалке Самара занимает второе место среди городов-миллионников, уступая только Волгограду.

Реже всего про рыбалку спрашивают в Москве и Санкт-Петербурге.

Судя по запросам, чаще всего самарцы ловят щуку, карася и судака. Менее популярны карп, лещ и окунь.



Аналитики также назвали самую характерную рыбу для каждого российского миллионника — которой интересуются намного чаще, чем в других городах. Например, в Санкт-Петербурге это корюшка, а в Красноярске — хариус. Для Самары самая характерная рыба — жерех: про нее здесь спрашивают в два раза чаще, чем в среднем по всем городам-миллионникам.