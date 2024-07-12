С начала 2024 года сотрудники Сбера предотвратили в Поволжье 177 случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии

Таким образом Сбер помог сохранить жителям Поволжья более 138 млн рублей.

За последние полгода благодаря индивидуальной работе сотрудников Сбера с жителями Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей предотвращено 177 случаев мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Совокупный объём средств, который клиентам банка удалось сохранить на своих счетах, составил более 138 млн рублей.

Преступники, используя познания в области психологии, принуждают людей самостоятельно снимать личные сбережения, оформлять кредиты и выводить денежные средства на сторонние счета. Распознают и предотвращают подобные ситуации антифрод-система Сбера, а также сотрудники управления безопасности и филиальной сети банка, которые убеждают клиента не переводить деньги мошенникам.

Профессиональное и слаженное взаимодействие сотрудников Сбера в июне 2024 года помогло предотвратить ещё 13 преступных попыток с использованием методов социальной инженерии.

Так, например, самарчанка обратилась в Сбер для закрытия вклада. Деньги нужны были якобы на ремонт дачного дома. В процессе обслуживания менеджер банка рассказал женщине о том, какие способы и уловки могут применять мошенники с использованием методов социальной инженерии. После этого она призналась, что ей неоднократно звонили с неизвестных номеров и, представляясь сотрудниками силовых структур, убеждали, что банку нельзя доверять и нужно срочно перевести деньги на "безопасный счёт". Женщина вовремя поняла, что находится под воздействием злоумышленников. Индивидуальная беседа с сотрудником Сбера помогла ей сохранить более 1,9 млн рублей.

Жительнице Саратова, также в июне этого года, мошенники рекомендовали перевести собственные сбережения на "единый лицевой счёт", а перед этим попросили дополнительно оформить кредиты на крупные суммы в разных банках. Посещение офиса Сбера и своевременная профилактическая беседа с менеджером помогли женщине сохранить около 225 тыс. рублей собственных сбережений и ещё около 2 млн рублей кредитных средств, которые она оформила ранее в других банках.

Каждый день через телефоны и мессенджеры россияне получают до 20 млн мошеннических звонков. Чтобы защититься от них, Сбер рекомендует клиентам бесплатно активировать сервисы кибербезопасности в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Ими уже воспользовались около 20 млн человек. С помощью сервисов клиенты, к примеру, могут включить проверку телефонных звонков, чтобы знать, когда звонит мошенник. Реализована возможность включения блокировки мошеннических звонков, в том числе в мессенджерах. Можно подключить сервис "Совместные уведомления", который позволяет получать информацию об операциях по карте близкого человека, например, контролировать расходы ребенка или пожилого родственника. Есть возможность сообщить о мошенническом сайте, номере телефона или банковской карте, активировать антивирус, моментально закрыть доступ к счету и карте, если ваши данные попали к злоумышленникам. Всего более 20 различных сервисов, позволяющих клиенту гибко настроить необходимый ему уровень безопасности.

Для повышения уровня киберграмотности жителей страны Сбер также запустил первую и самую подробную библиотеку знаний — "Кибрарий". Этот онлайн-ресурс может помочь людям подробнее узнать о киберугрозах, схемах мошенничества, защитить свои сбережения и конфиденциальные данные от киберпреступников. Портал рассказывает, как безопасно пользоваться банковскими картами и интернетом, создавать надёжные пароли, защищать телефоны и компьютеры от взлома, беречь персональные данные, а также что делать, если клиент банка уже отправил преступникам свои конфиденциальные данные либо, когда деньги с карты уже похищены.