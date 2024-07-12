32 миллиона за короткое замыкание: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ

За период с 14 по 27 июня "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 111 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время компания урегулировала 444 убытка.

Самая крупная выплата за этот период составила 32 миллиона рублей. Страховой случай произошел в Московской области: сгорела застрахованная дачная застройка. Причиной пожара стало короткое замыкание. "Ингосстрах" после предоставления всех необходимых документов выплатил клиенту возмещение.

Еще один крупный страховой случай произошел в Москве — в застрахованном доме произошел пожар. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю более 8,8 миллионов рублей.

Также крупный случай произошел в Свердловской области — у клиента сгорел застрахованный дом из-за короткого замыкания. По данному убытку "Ингосстрах" выплатил клиенту более 5,3 миллионов рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса можно застраховать имущество от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Можно выбрать уже готовый полис среди предложений компании, или собрать страховку самостоятельно, выбрав, что и на какую сумму застраховать. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику, урон от стихийных бедствий или ущерб соседям при ремонте.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.