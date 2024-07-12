ХК "Лада" покидает Кирилл Гаврилов

Кирилл Гаврилов покидает ХК "Лада" — контракт с 20-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В системе тольяттинцев Гаврилов находился с 2021 года, выходя на лед в составе "Ладьи" — в прошлом сезоне, который стал для него заключительным на молодежном уровне, форвард провел за команду в общей сложности 53 матча и заработал 13 (2+11) очков при показателе полезности "+1".