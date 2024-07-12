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Страхование Финансы

Калининградский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил страховой защитой имущественные интересы производственного комплекса с ответственностью более 15 млрд рублей

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Калининградский филиал Страхового Дома ВСК застраховал производственный комплекс группы компаний на площади более 15 000 кв. км на 10 га земли.

Общий объем производства холдинга 122.4 тысяч тонн в год. Предприятие обеспечивает полный цикл производства на собственных мощностях и своими силами — от закупки и переработки сырьевого материала до реализации готовой продукции потребителю.

Страховая защита действует до конца апреля 2025 года. Право застраховать производственный комплекс ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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