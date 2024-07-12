Калининградский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил страховой защитой имущественные интересы производственного комплекса с ответственностью более 15 млрд рублей

Калининградский филиал Страхового Дома ВСК застраховал производственный комплекс группы компаний на площади более 15 000 кв. км на 10 га земли.

Общий объем производства холдинга 122.4 тысяч тонн в год. Предприятие обеспечивает полный цикл производства на собственных мощностях и своими силами — от закупки и переработки сырьевого материала до реализации готовой продукции потребителю.

Страховая защита действует до конца апреля 2025 года. Право застраховать производственный комплекс ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.