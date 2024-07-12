Калининградский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил страховой защитой имущественные интересы производственного комплекса с ответственностью более 15 млрд рублей

Калининградский филиал Страхового Дома ВСК застраховал производственный комплекс группы компаний на площади более 15 000 кв. км на 10 га земли.
Общий объем производства холдинга 122.4 тысяч тонн в год. Предприятие обеспечивает полный цикл производства на собственных мощностях и своими силами — от закупки и переработки сырьевого материала до реализации готовой продукции потребителю.
Страховая защита действует до конца апреля 2025 года. Право застраховать производственный комплекс ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.