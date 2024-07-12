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Жители Самары стали чаще оплачивать услуги ЖКХ с помощью сервиса "Дом" в интернет-банке СберБанк Онлайн

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние 12 месяцев таким образом самарцы оплатили порядка 1,2 млн счетов за коммунальные услуги.

Жители Самарской области стали активнее использовать сервис "Дом" в интернет-банке СберБанк Онлайн для оплаты услуг ЖКХ. За последний год среднемесячное количество операций с помощью "Дома" в регионе увеличилось в 2 раза. Таким образом за этот период самарцы провели свыше 1,2 млн операций, оплатив коммунальные услуги на общую сумму более 1,2 млрд рублей. При этом в регионе растёт и количество активных пользователей сервиса — с января 2024 года их количество увеличилось в 3 раза.

"Дом" позволяет оплачивать услуги ЖКХ в интернет-банке СберБанк Онлайн по адресу проживания без указания лицевых счетов.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн, выбрать раздел "Платежи", вкладку "Дом". После авторизации будет получен список доступных для оплаты услуг ЖКХ от поставщиков, которые можно оплатить по отдельности или все сразу в один клик. Оплачивать коммунальные платежи таким способом можно сразу по нескольким адресам, например, за квартиру или дом своих родителей.

"Дом" — сервис Сбера, который может сделать процесс оплаты услуг ЖКХ гораздо проще и комфортнее. С помощью сервиса можно оплачивать счета за ЖКХ, интернет и другие услуги в несколько кликов, передавать показания счетчиков, а также подключать автоплатежи. Мы видим, что количество клиентов, которые используют этот сервис, растёт — в том числе и в Самарской области. За последний год в Самарском регионе число активных пользователей увеличилось в 3 раза. С начала 2024 года сервис "Дом" в приложении СберБанк Онлайн в среднем ежемесячно используют около 67 тыс. самарцев", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

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