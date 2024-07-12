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Новаторство и партнерство: НОВИКОМ завершил работу на ИННОПРОМе-2024

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Екатеринбурге завершилась крупнейшая промышленная выставка ИННОПРОМ-2024. Дочерний банк Госкорпорации Ростех принял в ней активное участие: организовал экспертную сессию, посвященную проектам технологического лидерства, рассказал о цифровых финансовых активах, заключил соглашения с крупными предприятиями и провел ряд встреч с региональными властями.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Работа банка на ИННОПРОМе всецело отвечала тематике выставки "Технологическое партнерство: формируя образ будущего" и была посвящена синергии участников рынка в интересах достижения технологического лидерства страны. Так, на экспертной сессии банка "Программы и инструменты финансирования проектов технологического лидерства" были рассмотрены механизмы поддержки промышленности и содействие российскому экспорту. Кроме того, эксперты оценили развитие цифровых технологий и их роль в будущем экономики России. В дискуссии приняли участие представители Минпромторга, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, бизнеса.

Экспертизой в области работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) банк поделился на сессии Российского союза промышленников и предпринимателей. В своем выступлении старший вице-президент НОВИКОМа Анна Лаврентьева затронула такие темы, как преимущества ЦФА для игроков финансового рынка и возможности, которые открывает этот новаторский инструмент для поддержки предприятий реального сектора экономики.

Помимо участия в деловой программе, делегация банка встретилась с руководством крупнейших промышленных предприятий России. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и заключили ряд соглашений по ключевым направлениям деятельности. Так, НОВИКОМ, Госкорпорация Ростех и Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) договорились об организации финансирования производства цифрового портативного офтальмологического тонометра — прибора, предназначенного для измерения внутриглазного давления. Банк также заключил соглашение с АВТОВАЗом, которое позволит нарастить работу с поставщиками автогиганта и открыть им доступ к льготному финансированию.

ИННОПРОМ объединил на одной площадке не только отечественных и зарубежных производителей, но и властей российских регионов. НОВИКОМ традиционно провел рабочие встречи с представителями Нижегородской, Свердловской, Самарской областей и Чувашской Республики. Стороны обсудили уровень текущего партнерства и перспективы дальнейшего взаимодействия.

"Глубокая экспертиза в вопросах поддержки промышленности остается неизменным преимуществом банка. И ИННОПРОМ в этом году ярко продемонстрировал, насколько эти компетенции уникальны и востребованы рынком. Уверена, что работа, проведенная на выставке, даст импульс конструктивному сотрудничеству в целях реализации масштабных проектов национального масштаба", — сказала Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

Гид потребителя

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