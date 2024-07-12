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Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У Самарского отделения Сбербанка новый управляющий: Наталья Красулина — уроженка Хабаровского края.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Наталья окончила Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности "Финансы и кредит", в команде Сбера — с 2003 года. Начинала карьеру в должности контролёра-кассира дополнительного офиса Дальневосточного банка, а последние 5 лет возглавляла отделение Сбера по Хабаровскому краю.

Под управлением Натальи команда отделения провела первый в стране КиберФорум по теме профилактики киберпреступлений, запустила в регионе проект по нейросетевому сканированию повреждения автомобильных дорог и выиграла национальную премию зелёного строительства и эксплуатации офисных объектов Green Office AWARDS.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Наталья — опытный руководитель, который нацелен на развитие регионов и реальную помощь людям. Она всегда погружается в специфику вопроса, понимает, как поддержать предпринимателей в развитии бизнеса, какие инструменты будут способствовать решению задач, стоящих перед регионом. Уверена, что экспертиза и опыт Натальи в сочетании с профессионализмом команды самарского отделения будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Самарской области".

Сергей Тютин, возглавлявший Самарское отделение Сбербанка с марта 2021 года, перешёл на позицию заместителя председателя Северо-Западного банка Сбербанка. Кадровые перестановки проведены в рамках регулярных карьерных перемещений топ-менеджмента Сбербанка в регионах.

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