Синоптики предупредили самарцев о граде, сильном ветре и грозе

Специалисты Приволжского УГМС объявили в субботу, 13 июля, желтый уровень погодной опасности.

"В ближайший час местами по Самарской области ожидается гроза, возможен град с сохранением до конца дня и вечером. Будьте внимательны и осторожны!" — отмечается в сообщении.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "112".