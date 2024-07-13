В Нефтегорском районе водитель и пассажир погибли в ДТП, уходя от погони полиции

В субботу, 13 июля, в Нефтегорском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Ранее полиция получила сообщение, что автомобилем Lada Kalina управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Экипаж ДПС установил на 106 км автодороги "Подъезд к Оренбургу от М-5 Урал" Нефтегорского района Lada Kalina, двигавшуюся со стороны села Алексеевка в направлении Нефтегорска.

Не реагируя на звуковые и световые сигналы об остановке авто, водитель "Калины", уходя от патрульной машины, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

На месте ДТП скончались 30-летний водитель и 28-летний пассажир.