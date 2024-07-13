В Нефтегорском районе водитель и пассажир погибли в ДТП, уходя от погони полиции

В субботу, 13 июля, в Нефтегорском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Ранее полиция получила сообщение, что автомобилем Lada Kalina управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения.
Экипаж ДПС установил на 106 км автодороги "Подъезд к Оренбургу от М-5 Урал" Нефтегорского района Lada Kalina, двигавшуюся со стороны села Алексеевка в направлении Нефтегорска.
Не реагируя на звуковые и световые сигналы об остановке авто, водитель "Калины", уходя от патрульной машины, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся.
На месте ДТП скончались 30-летний водитель и 28-летний пассажир.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.