В Тольятти водитель легковушки сбил велосипедиста

В пятницу, 12 июля, в 23:10 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
61-летний водитель за рулем Lada Vesta двигался по ул. Площадь Свободы, со стороны ул. Жилина в направлении ул. Карла Маркса. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке, он не уступил дорогу и наехал на велосипедиста, двигавшегося по ул. Карла Маркса со стороны ул. Комсомольской по главной дороге.
Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.