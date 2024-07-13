В Тольятти водитель легковушки сбил велосипедиста

В пятницу, 12 июля, в 23:10 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

61-летний водитель за рулем Lada Vesta двигался по ул. Площадь Свободы, со стороны ул. Жилина в направлении ул. Карла Маркса. В пути следования, на нерегулируемом перекрестке, он не уступил дорогу и наехал на велосипедиста, двигавшегося по ул. Карла Маркса со стороны ул. Комсомольской по главной дороге.

Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.