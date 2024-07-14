Получателя социальной выплаты из Самарской области обвиняют в мошенничестве

В Кинеле закончилось расследование уголовного дела о мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2023 г. мужчина предоставил в центр социального обслуживания населения фиктивный отчет о приобретении им бытовой техники для предпринимательской деятельности. За это он получил выплату 350 тыс. рублей.
Теперь уголовное дело отправилось в суд.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки