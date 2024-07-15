В сентябре из Самары в Питер запустят поезда с двухэтажными вагонами

С 26 сентября поезд № 63/64 Самара — Санкт-Петербург начнет ходить составами из двухэтажных вагонов с остановками в Сызрани, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире и в других городах. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволит удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки между центральными регионами и Поволжьем, а также даст возможность снизить стоимость билетов", - отмечается в сообщении.

Двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и т. д. Для детей в вагонах предусмотрено детское купе в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров — специализированные места с дополнительным оборудованием.

Узнать подробную информацию о двухэтажных поездах и приобрести билеты на них можно на сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и в железнодорожных кассах.