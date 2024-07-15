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Общество

В сентябре из Самары в Питер запустят поезда с двухэтажными вагонами

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 сентября поезд № 63/64 Самара — Санкт-Петербург начнет ходить составами из двухэтажных вагонов с остановками в Сызрани, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире и в других городах. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволит удовлетворить повышенный спрос пассажиров на поездки между центральными регионами и Поволжьем, а также даст возможность снизить стоимость билетов", - отмечается в сообщении.

Двухэтажные вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки: кондиционерами, биотуалетами, сейфами, розетками для зарядки гаджетов и т. д. Для детей в вагонах предусмотрено детское купе в ярком дизайне, а для маломобильных пассажиров — специализированные места с дополнительным оборудованием.

Узнать подробную информацию о двухэтажных поездах и приобрести билеты на них можно на сайте, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и в железнодорожных кассах.

В настоящее время на сети РЖД курсирует 31 пара двухэтажных поездов холдинга по 22 маршрутам. В их числе: Москва — Адлер, Москва — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Адлер, Санкт-Петербург — Мурманск, Уфа — Имеретинский Курорт и другие. За I полугодие "двухэтажки" перевезли 6,8 млн пассажиров (+17,4% к аналогичному периоду прошлого года).

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