Руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями

Еженедельно по поручению врио главы региона Вячеслава Федорищева руководители органов исполнительной власти Самарской области проводят встречи с представителями бизнеса.
Напомним, что 19 июня на встрече с представителями общественных объединений предпринимателей и крупных предприятий региона Вячеслав Федорищев поддержал предложение проводить встречи представителей бизнеса и органов власти на регулярной основе наряду с другими мероприятиями, например, бизнес-форумами.
Записаться на личный прием к врио губернатора Вячеславу Федорищеву, руководителям министерств и муниципальных образований можно через Интернет-приемную на сайте vopros.samregion.ru. В обращении нужно указать проблемы, с которыми столкнулся предприниматель, предложения или инициативы. В графе "Обращение" необходимо также указать название организации и ИНН, что позволит более оперативно работать с обращением.
Было принято решение ввести практику личного общения с предпринимателями по пятницам для каждого руководителя — глав муниципальных образований, министров, которые взаимодействуют с бизнесом.
Записаться на личный прием к руководителям органов исполнительной власти региона можно по телефонам, указанным в таблице (во вложении) и размещенным на сайте правительства Самарской области в разделе "Актуальные темы для жителей региона".
|
Орган исполнительной власти Самарской области
|
Дни и время приема
|
Место приема
|
Предварительная запись
|
|
|
|
|
Государственная жилищная инспекция Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, Льва Толстого, 123
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону (846) 200-02-81
|
Государственная инспекция финансового контроля Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, Волжский проспект, дом 19
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону (846) 214-51-50
|
Департамент
охоты и рыболовства Самарской области
|
Каждую пятницу с 09:00 до 10:00
|
Г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3А, 3 этаж, каб. 315
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону (846) 207-77-95
|
Департамент ветеринарии Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 808
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону 214-59-18
|
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
|
Каждую пятницу с 11.00 до 12.00
|
г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210, каб. 210
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 214-70-00
|
Инспекция
строительного надзора Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г.Самара, ул.Самарская, 146а, конференц-зал
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону 214-75-08
|
Министерство здравоохранения
Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г.Самара, ул.Ленинская, д. 73
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону (846)333-00-16
|
Министерство культуры Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г.Самара, ул.Фрунзе, 106, кабинет 21
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону (846) 2145033
|
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Дачная, 4 Б, конференц-зал министерства
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 263-31-70
|
Министерство молодежной политики Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Фрунзе, 161, 2 этаж
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону (846) 214-74-72
|
Министерство образования и науки Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону (846) 332-11-07
|
Министерство промышленности и торговли Самарской области
|
Каждую пятницу с 9.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Скляренко, д.20, каб.330
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефонам (846) 263-41-35 и (846) 263- 41-43
|
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Невская, д. 1, конференц-зал (1 этаж)
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефонам: 8 (846) 214-59-63, 214-59-05
|
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Революционная, д. 44, кб. 109
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефонам 8 (846) 373-69-55, 214-51-33
|
Министерство спорта Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234, приемная (2 этаж)
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефонам 8 (846) 214-72-58,
214-72-21
|
Министерство строительства Самарской области
|
Каждую пятницу с 10.00 до 11.00
|
г. Самара, ул. Самарская, д. 146а, 4 этаж, каб. 409
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону (846) 214 75 40
|
Министерство транспорта
и автомобильных дорог Самарской области
|
Каждую пятницу с 9.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Скляренко, д.20
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону 331-35-42
|
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г.о. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 «А»
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 263-71-91
|
Министерство туризма Самарской области
|
Каждую пятницу с 9.00 до 10.00
|
г. Самара, Волжский пр., 19, 3 этаж 3, каб.22
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 214-72-04
|
Министерство управления финансами Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Молодогвардейская 210
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефонам: 8 (846) 214-42-40, 214-40-81
|
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Самарская, д. 146А
|
Запись осуществляется по телефону (846) 214-75-18
|
Служба мировых судей Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, Спортивная 17 каб. 101
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону (846) 333-78-63
|
Управление государственной архивной службы Самарской области
|
Каждую пятницу с 9.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Мичурина, д.13
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 265-08-69
|
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, Волжский проспект, д. 19, каб. 508 (5 этаж)
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефонам 8 (846) 214-71-71, 214-71-88
|
Управление ЗАГС Самарской области
|
Каждую пятницу с 09.00 до 10.00
|
г. Самара, ул. Ленинская, д. 168
|
Запись осуществляется в рабочее время по телефонам (846) 276-05-11, 276-04-34
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