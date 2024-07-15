Руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями

Еженедельно по поручению врио главы региона Вячеслава Федорищева руководители органов исполнительной власти Самарской области проводят встречи с представителями бизнеса.

Напомним, что 19 июня на встрече с представителями общественных объединений предпринимателей и крупных предприятий региона Вячеслав Федорищев поддержал предложение проводить встречи представителей бизнеса и органов власти на регулярной основе наряду с другими мероприятиями, например, бизнес-форумами.

Записаться на личный прием к врио губернатора Вячеславу Федорищеву, руководителям министерств и муниципальных образований можно через Интернет-приемную на сайте vopros.samregion.ru. В обращении нужно указать проблемы, с которыми столкнулся предприниматель, предложения или инициативы. В графе "Обращение" необходимо также указать название организации и ИНН, что позволит более оперативно работать с обращением.

Было принято решение ввести практику личного общения с предпринимателями по пятницам для каждого руководителя — глав муниципальных образований, министров, которые взаимодействуют с бизнесом.

Записаться на личный прием к руководителям органов исполнительной власти региона можно по телефонам, указанным в таблице (во вложении) и размещенным на сайте правительства Самарской области в разделе "Актуальные темы для жителей региона".