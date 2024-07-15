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Облправительство Власть и политика

Руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Еженедельно по поручению врио главы региона Вячеслава Федорищева руководители органов исполнительной власти Самарской области проводят встречи с представителями бизнеса.

Напомним, что 19 июня на встрече с представителями общественных объединений предпринимателей и крупных предприятий региона Вячеслав Федорищев поддержал предложение проводить встречи представителей бизнеса и органов власти на регулярной основе наряду с другими мероприятиями, например, бизнес-форумами.

Записаться на личный прием к врио губернатора Вячеславу Федорищеву, руководителям министерств и муниципальных образований можно через Интернет-приемную на сайте vopros.samregion.ru. В обращении нужно указать проблемы, с которыми столкнулся предприниматель, предложения или инициативы. В графе "Обращение" необходимо также указать название организации и ИНН, что позволит более оперативно работать с обращением.

Было принято решение ввести практику личного общения с предпринимателями по пятницам для каждого руководителя — глав муниципальных образований, министров, которые взаимодействуют с бизнесом.

Записаться на личный прием к руководителям органов исполнительной власти региона можно по телефонам, указанным в таблице (во вложении) и размещенным на сайте правительства Самарской области в разделе "Актуальные темы для жителей региона".

Орган исполнительной власти Самарской области

Дни и время приема

Место приема

Предварительная запись

 

 

 

 

Государственная жилищная инспекция Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

 

г. Самара, Льва Толстого, 123

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону (846) 200-02-81

Государственная инспекция финансового контроля Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, Волжский проспект, дом 19

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону (846) 214-51-50

Департамент

охоты и рыболовства Самарской области

Каждую пятницу с 09:00 до 10:00

Г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3А, 3 этаж, каб. 315

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону (846) 207-77-95

Департамент ветеринарии Самарской области

 

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

 

г. Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 808

Запись осуществляется в рабочее время по телефону 214-59-18

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Каждую пятницу с 11.00 до 12.00

г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210, каб. 210

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 214-70-00

Инспекция 

строительного надзора Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г.Самара, ул.Самарская, 146а, конференц-зал

Запись осуществляется в рабочее время по телефону 214-75-08

Министерство здравоохранения

Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

 

г.Самара, ул.Ленинская, д. 73

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону (846)333-00-16

Министерство культуры Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

 

г.Самара, ул.Фрунзе, 106, кабинет 21

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону (846) 2145033

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования  Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, ул. Дачная, 4 Б, конференц-зал министерства

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 263-31-70

Министерство молодежной политики Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, ул. Фрунзе, 161, 2 этаж

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону (846) 214-74-72

Министерство образования и науки Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

 

г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону (846) 332-11-07

Министерство промышленности и торговли Самарской области

Каждую пятницу с 9.00 до 10.00 

г. Самара, ул. Скляренко, д.20, каб.330

Запись осуществляется в рабочее время по телефонам (846) 263-41-35 и (846) 263- 41-43

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, ул. Невская, д. 1, конференц-зал (1 этаж)

Запись  осуществляется в рабочее время по телефонам: 8 (846) 214-59-63, 214-59-05

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, ул. Революционная, д. 44, кб. 109

Запись осуществляется в рабочее время по телефонам 8 (846) 373-69-55, 214-51-33

Министерство спорта Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 234, приемная (2 этаж)

Запись осуществляется в рабочее время по телефонам 8 (846) 214-72-58,

214-72-21

Министерство строительства Самарской области

Каждую пятницу с 10.00 до 11.00

г. Самара, ул. Самарская, д. 146а, 4 этаж, каб. 409

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону (846) 214 75 40

Министерство транспорта

и автомобильных дорог Самарской области

Каждую пятницу с 9.00 до 10.00

г. Самара, ул. Скляренко, д.20

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону 331-35-42

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г.о. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 «А»

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 263-71-91

Министерство туризма Самарской области

Каждую пятницу с 9.00 до 10.00

г. Самара, Волжский пр., 19, 3 этаж 3, каб.22

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 214-72-04

Министерство управления финансами Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, ул. Молодогвардейская 210

Запись  осуществляется в рабочее время по телефонам: 8 (846) 214-42-40, 214-40-81

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, ул. Самарская, д. 146А

Запись осуществляется по телефону (846) 214-75-18

Служба мировых судей Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, Спортивная 17 каб. 101

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону (846) 333-78-63

Управление государственной архивной службы Самарской области

Каждую пятницу с 9.00 до 10.00

г. Самара, ул. Мичурина, д.13

Запись  осуществляется в рабочее время по телефону 8 (846) 265-08-69

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, Волжский проспект, д. 19, каб. 508 (5 этаж)

Запись осуществляется в рабочее время по телефонам 8 (846) 214-71-71, 214-71-88

Управление ЗАГС Самарской области

Каждую пятницу с 09.00 до 10.00

г. Самара, ул. Ленинская, д. 168

Запись  осуществляется в рабочее время по телефонам (846) 276-05-11, 276-04-34

 

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