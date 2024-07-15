В Самарской области из-за ремонта изменится расписание электричек в направлении Безенчука и Сызрани

В понедельник, 22 июля, в Самарской области из-за ремонта изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, поезда № 6567 Мирная (отпр. 15:57) — Безенчук (приб. 17:35) и Поезд № 7560 Безенчук (отпр. 18:04) — Мирная (приб. 19:45) отменят.

Поезд № 7558 Сызрань-1 — Мирная будет отправляться в 15:11 (вместо 15:08), а прибывать — в 18:21 (вместо 18:00).

У поезда № 7569 Мирная (отпр. 17:09) — Сызрань-1 изменится расписание на участке Самара — Сызрань-1. В Самаре электричка будет стоять с 17:34 до 17:55, а в Сызрань прибывать в 20:24 (вместо 20:04).

Кроме того, поезд № 6577 Мирная — Безенчук будет на 35 минут позже отправляться — в 21:01 (вместо 20:25) и прибывать — в 22:40 (вместо 22:04).