В Самарской области из-за ремонта изменится расписание электричек в направлении Безенчука и Сызрани

В понедельник, 22 июля, в Самарской области из-за ремонта изменится расписание пригородных поездов. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
Так, поезда № 6567 Мирная (отпр. 15:57) — Безенчук (приб. 17:35) и Поезд № 7560 Безенчук (отпр. 18:04) — Мирная (приб. 19:45) отменят.
Поезд № 7558 Сызрань-1 — Мирная будет отправляться в 15:11 (вместо 15:08), а прибывать — в 18:21 (вместо 18:00).
У поезда № 7569 Мирная (отпр. 17:09) — Сызрань-1 изменится расписание на участке Самара — Сызрань-1. В Самаре электричка будет стоять с 17:34 до 17:55, а в Сызрань прибывать в 20:24 (вместо 20:04).
Кроме того, поезд № 6577 Мирная — Безенчук будет на 35 минут позже отправляться — в 21:01 (вместо 20:25) и прибывать — в 22:40 (вместо 22:04).
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?