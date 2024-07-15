63 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 12 по 14 июля, в Самарской области во время рейдов ГИБДД остановили 63 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Кроме того, более 150 автомобилиста не воспользовались ремнями безопасности, 209 — нарушили правила тонировки, 80 — неправильно перевозили детей. 32 автомобилиста не уступили дорогу пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД 38 раз.
Также автоинспекторы выявили 33 нарушения, допущенных мотоциклистами.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...