63 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

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За три дня, с 12 по 14 июля, в Самарской области во время рейдов ГИБДД остановили 63 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области