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В НОВИКОМе обсудили благотворительную помощь новым регионам

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель Воронежского регионального отделения (ВРО) Союза машиностроителей России Анатолий Кузнецов и генеральный директор благотворительного фонда "Отечество" Виктор Ильин при участии представителя банка НОВИКОМ обсудили оказание благотворительной помощи жителям новых регионов.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Социальные инвестиции находятся в фокусе пристального внимания Союза машиностроителей России. Начиная с 2022 года по инициативе председателя СоюзМаш Сергея Чемезова совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям проводится благотворительная акция "Всегда рядом". Ее цель — помощь беженцам из Донбасса, жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, участникам СВО. В рамках этой акции ВРО СоюзМаш налаживает сотрудничество с благотворительным фондом "Отечество".

Договоренности, достигнутые во время трехсторонней встречи, позволят оказать содействие фонду, который осуществляет сбор и доставку гуманитарной помощи участникам СВО, жителям ЛНР и ДНР. Фонд также создает стационарные центры, в которых нуждающиеся, в том числе люди с ограниченными возможностями, могут получить поддержку волонтеров и гуманитарную помощь.

По решению президента Российской Федерации Владимира Путина власти Воронежской области взяли шефство над несколькими регионами ЛНР и помогают им в восстановлении инфраструктуры и решении социальных вопросов. Поэтому ВРО СоюзМаш живо откликнулось на предложение фонда "Отечество" о сотрудничестве. А НОВИКОМ, Председатель Правления которого курирует Воронежское отделение СоюзМаш, поддержал инициативу.

Благотворительная работа — одна из составляющих социальной политики дочернего банка Ростеха. В 2023 году на полях Воронежского промышленного форума НОВИКОМ заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве в решении социальных вопросов с Департаментом соцзащиты Воронежской области и ВРО СоюзМаш России. Это партнерство, в частности, позволило организовать помощь подопечным благотворительной организации "Общие дети".

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