"Ингосстрах" запустил новый полис каско для праворульных машин

Прислушиваясь к своим клиентам в разных частях России, "Ингосстрах" запустил актуальную страховку для жителей Дальнего Востока, Урала и Сибири — полис каско "Право руля" разработан специально для владельцев праворульных автомобилей.

Клиенты могут застраховать автомобиль категории "В" с правым рулем возрастом до 15 лет на сумму от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Полис включает страховую защиту от рисков ДТП, угона, пожара (за исключением самовозгорания), противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, повреждения отскочившим или упавшим предметом, действий животных, провалов под грунт, а также техногенных аварий. Если произойдет страховой случай, то клиент получит денежное возмещение согласно таблице размера выплат, которая является неотъемлемой частью договора.

Чтобы оформить полис, нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации авто и паспорт ТС, выписку из электронного ПТС и копии водительских удостоверений лиц, допущенных к управлению. На данный момент полис можно оформить жителям Дальнего Востока, Урала и Сибири у страхового агента "Ингосстраха".

"Наш новый полис "Право руля" был разработан специально для жителей восточных регионов, где преобладают праворульные машины. Из преимуществ новой страховки — денежное возмещение для урегулирования убытка, а также возраст авто, принимаемого на страхование — он увеличился до 15 лет", — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора "Ингосстраха" по розничному бизнесу.