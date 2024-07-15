"Ингосстрах" запустил новый полис каско для праворульных машин

Прислушиваясь к своим клиентам в разных частях России, "Ингосстрах" запустил актуальную страховку для жителей Дальнего Востока, Урала и Сибири — полис каско "Право руля" разработан специально для владельцев праворульных автомобилей.
Клиенты могут застраховать автомобиль категории "В" с правым рулем возрастом до 15 лет на сумму от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Полис включает страховую защиту от рисков ДТП, угона, пожара (за исключением самовозгорания), противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий, повреждения отскочившим или упавшим предметом, действий животных, провалов под грунт, а также техногенных аварий. Если произойдет страховой случай, то клиент получит денежное возмещение согласно таблице размера выплат, которая является неотъемлемой частью договора.
Чтобы оформить полис, нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации авто и паспорт ТС, выписку из электронного ПТС и копии водительских удостоверений лиц, допущенных к управлению. На данный момент полис можно оформить жителям Дальнего Востока, Урала и Сибири у страхового агента "Ингосстраха".
"Наш новый полис "Право руля" был разработан специально для жителей восточных регионов, где преобладают праворульные машины. Из преимуществ новой страховки — денежное возмещение для урегулирования убытка, а также возраст авто, принимаемого на страхование — он увеличился до 15 лет", — отметил Владимир Храбрых, заместитель генерального директора "Ингосстраха" по розничному бизнесу.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.