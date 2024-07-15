16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская компания-лидер в отрасли производства сельхозтехники поделилась результатами участия в нацпроекте НОВИКОМ и АВТОВАЗ заключили соглашение на полях ИННОПРОМа Создан наноспутник с самым острым в России гиперспектральным "зрением" Т1 Интеграция и "ССТэнергомонтаж" планируют развивать решения для промышленных предприятий Электрощит Самара: главная ценность компании — ее работники

Машиностроение Экономика и бизнес

Самарская компания-лидер в отрасли производства сельхозтехники поделилась результатами участия в нацпроекте

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 20 выпускников федеральной программы "Лидеры производительности" смогли ознакомиться с опытом повышения эффективности одного из крупнейших производителей сельхозтехники в ходе бизнес-встречи в рамках нацпроекта "Производительность труда". Организатором мероприятия выступил Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России совместно с ООО "Пегас-Агро". На примере кейса предприятия участники обсудили актуальные маркетинговые стратегии и роль бренда в развитии производственных компаний.

Фото: Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России

"Как любое активно развивающееся предприятие, мы столкнулись с "болезнью роста": при высоком спросе на продукцию стало не хватать мощностей, сотрудники были сильно загружены текучкой, а объемы документооборота выросли в разы. Стало очевидно: для решения этих задач управленческой команде необходимо расширить компетенции, поэтому мы воспользовались мерами господдержки и одними из первых в регионе присоединилось к нацпроекту. Руководители компании прошли обучение по программе "Лидеры производительности" в количестве 21 человека. Благодаря системному подходу, который использует программа, уже очень скоро мы получили реальный результат — производительность труда выросла более чем на 60%", — рассказала генеральный директор ООО "Пегас-Агро" Светлана Линник.

Совместно с экспертами программы для предприятия было разработано пять проектов повышения эффективности по всем драйверам производительности: стратегическое планирование, маркетинг, организация производства, управление персоналом и цифровизация.

"Для достижения поставленных целей был реализован ряд решений. Так, цифровизация планирования производства и управления запасами, а также введение электронного документооборота помогли вдвое сократить количество ошибок при оформлении документов и высвободить мощности на более перспективные проекты. Завод стал регулярно проводить маркетинговые исследования и более гибко реагировать на пожелания потребителей. При этом были налажены горизонтальные связи между подразделениями, создано единое информационное поле для сотрудников. Оптимизация всех процессов позволила сформировать образ компании как успешного и надежного партнера на рынке, что, в свою очередь, способствовало увеличению выручки на 50%", — отметил заместитель директора Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Шахин Бабаев.

Всего в Самарской области участие в программе приняли 55 компаний, выпускниками стали 268 управленцев. Разработаны и успешно реализуются 44 проекта повышения эффективности бизнеса. В 2024 году на программе обучаются 15 руководителей.

Образовательная программа "Лидеры производительности" — одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития России в рамках национального проекта "Производительность труда". Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и дает руководителям конкретные инструменты для развития бизнеса с учетом текущей экономической ситуации в России и мире. Всего в рамках программы подготовят порядка 10 тысяч управленцев высшего и среднего звена предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также транспортной и строительной отраслей.

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4