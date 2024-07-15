В регионе ожидается гроза и шквалистый ветер

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
"В понедельник, 15 июля, в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, с сохранением до конца вечера", - сообщает Приволжское УГМС.
В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
"В понедельник, 15 июля, в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, с сохранением до конца вечера", - сообщает Приволжское УГМС.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?