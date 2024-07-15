Клиенты по ОСАГО обращаются в "Росгосстрах" через личный кабинет в 4 раза чаще, чем с помощью портала Госуслуг

Автомобилисты с полисами ОСАГО от "Росгосстраха" после страхового случая предпочитают удаленно подавать заявление через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении страховщика, а не через Госуслуги. Об этом свидетельствует анализ обращений застрахованных за год, прошедший с момента запуска сервиса по дистанционной подаче заявления на выплату по ДТП, оформленному в рамках "Европротокола", с помощью портала Госуслуг.

Предоставить своим клиентам возможность электронного урегулирования убытков по "Европротоколу" все страховщики ОСАГО должны были с 15 июля прошлого года. И, как отмечают в "Росгосстрахе", первыми этой возможностью воспользовались в основном клиенты средних лет, живущие в столичном регионе. Как и предполагали в компании, взрывного роста обращений страхователей через Госуслуги не последовало в силу консервативности значительной части автомобилистов. Тем не менее число использующих этот канал подачи заявлений о страховом случае в течение года последовательно росло: в минувшем июне количество оформивших "Европротокол" с помощью Госуслуг было в 4,3 раза больше, чем в августе 2023-го.

При этом более серьезными темпами растет число клиентов-автомобилистов, обращающихся в "Росгосстрах" для урегулирования убытков по ОСАГО через свой личный кабинет — как в его web-версии, так и в мобильном приложении. Этим каналом за год воспользовалось на 65% страхователей больше, чем Госуслугами. А в целом в последнее время количество пользователей личного кабинета клиента "Росгосстраха" увеличивается в среднем на 5% еженедельно.

"В июне автомобилисты после страхового случая по ОСАГО обращались через личный кабинет в 4 раза чаще, чем через Госуслуги, — говорит начальник управления методологии Блока "Урегулирование убытков" ПАО СК "Росгосстрах" Елена Макеева. — Это связано с тем, что личный кабинет предоставляет гораздо больше возможностей по взаимодействию со страховой компанией при урегулировании убытков, делает этот процесс быстрее и комфортнее. Уже сейчас клиент может заявить о событии и подписать документы онлайн (в том числе — простой электронной подписью (ПЭП) посредством получения персонального кода для такого подписания в СМС-сообщении), предоставить недостающие документы (при условии, что первичное обращение было также через личный кабинет), получить выплату или направление на ремонт удаленно. Через наш личный кабинет страхователи могут подать заявления не только по "Европротоколу", но и по ДТП, оформленным сотрудниками ГАИ. Обращение же через Госуслуги имеет ряд ограничений — например, подписание документов возможно только при использовании приложения "Госключ", нельзя подать заявления по ДТП, оформленным сотрудниками ГАИ. С апреля в ряде регионов мы начали внедрять для страхователей сервис самостоятельного осмотра и фотофиксации повреждений — это тоже избавляет от необходимости посещать офис или экспертов".

Уже реализованная "Росгосстрахом" цифровизация клиентского пути в процессе урегулирования убытков была отмечена в июне премией "Эврика" на прошедшем в Москве Форуме страховых инноваций InnoIns-2024. И, как заявила, получая эту награду, директор Департамента управления взаимоотношениями с клиентами ПАО СК "Росгосстрах" Светлана Бери, страховщик рассчитывает в дальнейшем сократить до считанных часов время от подачи застрахованным обращения до получения решения компании, тем самым укрепляя свои позиции в моторных видах страхования.