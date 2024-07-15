Шесть иностранцев отправили в военкомат после миграционных рейдов в Самаре

В Самаре полицейские провели миграционные рейды в жилом секторе Промышленного района, сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители обнаружили 11 нарушений. Шесть человек, не состоявших на воинском учете, доставили в военкоматы. В отношении восьми иностранцев составили протоколы за нарушение правил въезда и пребывания в РФ.