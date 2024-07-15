В Самаре на трех улицах ограничено движение транспорта из-за ремонта на теплотрассах

В понедельник, 15 июля, в Самаре действует ограничение движения транспорта в связи с работами на теплотрассах на двух улицах.

По ул. Печерской на участке у дома № 50 по Третьему проезду закрыто движение до 22 июля.

До 17 июля - по ул. Стара-Загора, на участке у дома № 46 по ул. Гастелло.

Со вторника, 16 июля, будет перекрыта еще одна улица: с 06:00 до 06:00 22 июля — по ул. Подшипниковой на участке от ул. Ерошевского до ул. Революционной.