В Самаре на трех улицах ограничено движение транспорта из-за ремонта на теплотрассах

В понедельник, 15 июля, в Самаре действует ограничение движения транспорта в связи с работами на теплотрассах на двух улицах.
По ул. Печерской на участке у дома № 50 по Третьему проезду закрыто движение до 22 июля.
До 17 июля - по ул. Стара-Загора, на участке у дома № 46 по ул. Гастелло.
Со вторника, 16 июля, будет перекрыта еще одна улица: с 06:00 до 06:00 22 июля — по ул. Подшипниковой на участке от ул. Ерошевского до ул. Революционной.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?