Проекты молодых ученых получили поддержку Российского научного фонда

Объявлены результаты конкурсов на получение грантов РНФ.
Подведены итоги конкурсов на получение грантов Российского научного фонда (РНФ) по направлениям "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" и "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых" президентской программы исследовательских проектов.
Президентская программа исследовательских проектов была разработана РНФ в 2017 году по поручению главы государства. Ее основные задачи — поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.
По результатам экспертизы в 2024 году РНФ поддержал 382 инициативных проекта и 259 проектов молодежных научных групп. Объем финансирования поддержанных проектов в 2024–2027 годах составит более 5,5 млрд руб.
"Сохраняется высокий уровень интереса молодых ученых к этим мероприятиям — суммарно на конкурсы 2024 года поступило 3 тысячи заявок. Все они были оценены экспертами фонда. В среднем каждая четвертая-пятая заявка была рекомендована экспертным советом для поддержки. Финансирование получит 641 молодежный проект. Поддержанные фондом проекты будут выполняться коллективами молодых ученых в более чем 230 организациях из 50 регионов", — отметил заместитель генерального директора РНФ Андрей Блинов.
По направлению "Проведение инициативных исследований молодыми учеными" получило поддержку исследование закономерностей синтеза канцерогенных углеводородов при сжигании изомеров ксилола старшего научного сотрудника научно-образовательного центра газодинамических исследований университета Александра Семинихина. Процессы поверхностного роста радикалов трех изомеров ксилола будут впервые изучены на уровне, обеспечивающем кинетическую точность рассчитанных констант скорости реакций. Также в рамках работы планируется построить соответствующие поверхности потенциальной энергии реакций, определить вклад механизмов синтеза полициклических ароматических углеводородов и исследовать зависимость от температуры (500-2500 К) и давления (0,01-100 атм).
По направлению "Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых" поддержана работа, в рамках которой будут созданы методы анализа и компенсации аберраций волнового фронта на основе многоканальной дифракционной оптики с применением машинного обучения старшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований университета Павла Хорина. Работа направлена на развитие в России "интеллектуальной фотоники" в рамках НТИ "Фотоника". Результаты проекта могут быть востребованы для развития новых или уже существующих технологий контроля волнового фронта в оптической промышленности, машинном зрении в аэрокосмической и оборонной промышленности, в наукоёмких производствах и социальной сфере.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.