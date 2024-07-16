В Кинель-Черкасском районе женщина госпитализирована после ДТП с КамАЗом

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В понедельник, 15 июля, в 19:05 в Кинель-Черкасском районе на дороге "Урал - Муханово" 63-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai выехала на полосу встречного движения и столкнулась с КамАЗом с полуприцепом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области