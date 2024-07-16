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Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал о самых распространенных страховых случаях у маленьких туристов

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Путешествие с детьми — это не только приключение для всей семьи, но и большая ответственность за жизнь и здоровье юных туристов. "Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" рассказали о самых распространенных опасностях, которые подстерегают детей в разных странах.

По данным Ассоциации Российских Туроператоров за 2023 год, более трети россиян предпочитают отдыхать с детьми. В свою очередь, статистика "Ингосстраха" и "Балт Ассистанс" свидетельствует о том, что наиболее популярными туристическими направлениями являются Турция, Испания, Хорватия, Болгария, Кипр, Таиланд, ОАЭ и курорты Краснодарского края. Во всех этих регионах "Ингосстрахом" тщательно проработана схема взаимодействия с компаниями-партнерами: крупными медицинскими центрами, частными и государственными клиниками, а также транспортными компаниями для максимально оперативной организации качественной медицинской помощи в любое время.

Так, в одном из случаев на Бали четырехлетнего мальчика во время отдыха на пляже в шею укусило неизвестное насекомое. После этого, по словам матери, у него появился сильный зуд. Он стал расчесывать место укуса, и к вечеру по всему телу появились красные пятна. У ребенка поднялась температура до 38,5 °C, началась тошнота, поэтому клиенты сразу же позвонили в ассистанс. Оператор через 30 минут сообщил, что в партнерской больнице ребенка ждет врач-педиатр. Доктор осмотрел малыша и поставил диагноз "бактериальная инфекция", назначил антибиотики и отпустил в отель. Визит к врачу, который стоил около 200 евро, полностью покрыл страховой полис "Ингосстраха".

На отдыхе также важно помнить об особенностях своих малышей. В одном из примеров в Турции на четвертый день у восьмилетней дочери застрахованных возник сильный отек лица. При этом в целом она чувствовала себя достаточно хорошо. Однако обеспокоенные родители обратились в ассистанс и ребенка доставили в партнерскую больницу. После осмотра врач поставил диагноз "фотодерматит" (аллергия на солнце), о которой отец и мать девочки ранее не подозревали, и назначил медицинские препараты.

Активность и подвижность маленьких туристов также увеличивают риск получения травм, падений и ушибов. Особенно часто это происходит в зоне бассейнов и аквапарков. Так, отличительной чертой одного из египетских отелей был каскад, впадающий в большой бассейн с горками. Несколько из них были детскими, но юный турист решил воспользоваться отсутствием внимания со стороны родителей и протестировать взрослый маршрут. Итогом для 6-летнего малыша стало рассечение брови и легкое сотрясение мозга. Это выяснилось на приеме у врача, который организовал ассистанс. Для ребенка и родителей был организован трансфер в клинику, а врач на приеме обработал рану, наложил пару швов и назначил МРТ. После получения результатов он выписал лекарства. Всю сумму за осмотр и лекарства — более 600 долларов — в итоге покрыл "Ингосстрах".

Совместный опыт "Ингосстраха" и "Балт Ассистанс" показывают, что кроме приведенных примеров, юным туристам также часто угрожают различные простуды и грипп (к примеру, если не рассчитать мощность кондиционера в номере), отравления и кишечные инфекции от незнакомых напитков и пищи, симптомы акклиматизации, а также тепловые удары и обезвоживание.

Принятие мер предосторожности и наличие необходимых лекарств помогут избежать большинства проблем, а выбор правильного страхового полиса обеспечит уверенность и защиту в случае непредвиденных ситуаций и позволит насладиться путешествием всей семьей.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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