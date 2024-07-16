"Ингосстрах" рассказал о самых распространенных страховых случаях у маленьких туристов

Путешествие с детьми — это не только приключение для всей семьи, но и большая ответственность за жизнь и здоровье юных туристов. "Ингосстрах" и "Балт Ассистанс" рассказали о самых распространенных опасностях, которые подстерегают детей в разных странах.
По данным Ассоциации Российских Туроператоров за 2023 год, более трети россиян предпочитают отдыхать с детьми. В свою очередь, статистика "Ингосстраха" и "Балт Ассистанс" свидетельствует о том, что наиболее популярными туристическими направлениями являются Турция, Испания, Хорватия, Болгария, Кипр, Таиланд, ОАЭ и курорты Краснодарского края. Во всех этих регионах "Ингосстрахом" тщательно проработана схема взаимодействия с компаниями-партнерами: крупными медицинскими центрами, частными и государственными клиниками, а также транспортными компаниями для максимально оперативной организации качественной медицинской помощи в любое время.
Так, в одном из случаев на Бали четырехлетнего мальчика во время отдыха на пляже в шею укусило неизвестное насекомое. После этого, по словам матери, у него появился сильный зуд. Он стал расчесывать место укуса, и к вечеру по всему телу появились красные пятна. У ребенка поднялась температура до 38,5 °C, началась тошнота, поэтому клиенты сразу же позвонили в ассистанс. Оператор через 30 минут сообщил, что в партнерской больнице ребенка ждет врач-педиатр. Доктор осмотрел малыша и поставил диагноз "бактериальная инфекция", назначил антибиотики и отпустил в отель. Визит к врачу, который стоил около 200 евро, полностью покрыл страховой полис "Ингосстраха".
На отдыхе также важно помнить об особенностях своих малышей. В одном из примеров в Турции на четвертый день у восьмилетней дочери застрахованных возник сильный отек лица. При этом в целом она чувствовала себя достаточно хорошо. Однако обеспокоенные родители обратились в ассистанс и ребенка доставили в партнерскую больницу. После осмотра врач поставил диагноз "фотодерматит" (аллергия на солнце), о которой отец и мать девочки ранее не подозревали, и назначил медицинские препараты.
Активность и подвижность маленьких туристов также увеличивают риск получения травм, падений и ушибов. Особенно часто это происходит в зоне бассейнов и аквапарков. Так, отличительной чертой одного из египетских отелей был каскад, впадающий в большой бассейн с горками. Несколько из них были детскими, но юный турист решил воспользоваться отсутствием внимания со стороны родителей и протестировать взрослый маршрут. Итогом для 6-летнего малыша стало рассечение брови и легкое сотрясение мозга. Это выяснилось на приеме у врача, который организовал ассистанс. Для ребенка и родителей был организован трансфер в клинику, а врач на приеме обработал рану, наложил пару швов и назначил МРТ. После получения результатов он выписал лекарства. Всю сумму за осмотр и лекарства — более 600 долларов — в итоге покрыл "Ингосстрах".
Совместный опыт "Ингосстраха" и "Балт Ассистанс" показывают, что кроме приведенных примеров, юным туристам также часто угрожают различные простуды и грипп (к примеру, если не рассчитать мощность кондиционера в номере), отравления и кишечные инфекции от незнакомых напитков и пищи, симптомы акклиматизации, а также тепловые удары и обезвоживание.
Принятие мер предосторожности и наличие необходимых лекарств помогут избежать большинства проблем, а выбор правильного страхового полиса обеспечит уверенность и защиту в случае непредвиденных ситуаций и позволит насладиться путешествием всей семьей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.