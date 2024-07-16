С администрации Тольятти требуют компенсацию за нападения бездомных собак

Прокуратура Автозаводского района Тольятти подала иски о взыскании компенсации морального вреда с администрации города за укусы собак.
Ранее шесть детей восьми — 14 лет в 2023 г. пострадали от укусов бродячих собак. Надзорное ведомство посчитало, что виновата в этом администрация Тольятти, которая плохо занималась отловом и содержанием безнадзорных животных.
Теперь прокуратура требует взыскать в счет пострадавших 50 тыс. рублей.
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.