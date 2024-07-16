С администрации Тольятти требуют компенсацию за нападения бездомных собак

Прокуратура Автозаводского района Тольятти подала иски о взыскании компенсации морального вреда с администрации города за укусы собак.

Ранее шесть детей восьми — 14 лет в 2023 г. пострадали от укусов бродячих собак. Надзорное ведомство посчитало, что виновата в этом администрация Тольятти, которая плохо занималась отловом и содержанием безнадзорных животных.

Теперь прокуратура требует взыскать в счет пострадавших 50 тыс. рублей.