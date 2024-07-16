Более 125 тысяч врачебных консультаций: ВСК подвел итоги 2 лет работы Цифровой клиники

Страховой Дом ВСК подвел итоги работы Цифровой клиники — флагманского ДМС-сервиса онлайн-консультаций и сопровождения пациентов. С момента запуска проекта — ровно 2 года назад — было проведено более 125 тыс. врачебных консультаций, а показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составляет 4,95 балла из 5 возможных.
Цифровая клиника ВСК была запущена в июле 2022 года на базе мобильного приложения "ВСК cтрахование". Сервис подразумевает полное сервисное сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, формирование плана обследований и рекомендаций по выздоровлению.
Клиенты ВСК по ДМС среди преимуществ Цифровой клиники выделяют: качество работы врачей и психологов, возможность получить качественную медицинскую помощь онлайн, отзывчивость специалистов — способность в ходе приема объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины и вовлечь его в процесс лечения.
Самыми частыми причинами обращений пациентов в Цифровую клинику (в онлайн формате) стали:
- ОРВИ и другие заболевания дыхательной системы (13%),
- боли в спине и проблемы костно-мышечной системы (13%)
- болезни мочеполовой системы (12%), включая невоспалительные и воспалительные заболевания женских половых органов, циститы
- болезни пищеварительной системы (9%)
- болезни эндокринной системы (8%), в том числе заболевания щитовидной железы.
В этом году Цифровая клиника ВСК расширила возможности для клиентов. Так, появятся онлайн консультации по здоровому образу жизни, консультации психолога для семейных пар и многое другое.
Внедрение онлайн-консультаций по ЗОЖ является частью корпоративного проекта ВСК по продвижению принципов превентивной медицины ("Светофор здоровья"). В рамках программы при заключении договора ДМС с организацией составляется паспорт здоровья коллектива. По итогам сотрудники распределяются на категории по наличию рисков возникновения различных заболеваний, а затем с личным врачом каждый составляет план по трансформации образа жизни, чтобы вероятность появления заболеваний снизилась. По оценкам ВСК, до 15% сотрудников готовы участвовать в подобных корпоративных проектах. У 2/3 респондентов по итогам обследований выявляются незначительные или существенные проблемы со здоровьем, и только треть специалистов попадает в категорию здоровых.
Психологические консультации — один из самых востребованных сервисов Цифровой клиники — за два года было проведено более 13 тысяч приемов. Из наиболее распространенных причин обращений психологи Страхового Дома ВСК выделяют сложные отношения в паре (17% обращений), эмоциональное выгорание из-за работы и окружающих событий (15,9%), в частности конфликтов в коллективе, трудностей с адаптацией и саморазвитием, а также вопросы эмоционального спектра (12%). Именно поэтому для клиентов компании по ДМС появилась возможность парных консультаций у психологов с опытом семейной терапии. Для получения психологической поддержки паре достаточно обратиться в ВСК по ДМС одного из партнеров.
"Для нас важно не стоять на месте, мы развиваем сервисы, а для этого необходимо отслеживать потребности наших клиентов и откликаться на них эффективными и полезными решениями. Такой подход позволяет ВСК не просто следовать тенденциям рынка, а задавать тренды. Цифровая клиника за два года работы стала одним из флагманских сервисов ВСК в рамках ДМС. Теперь он становится базой для создания новых решений в области заботы о здоровье", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.