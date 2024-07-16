Ул. Чапаевская в Самаре станет односторонней

В Самаре на участке ул. Чапаевской, в границах улиц Льва Толстого и Красноармейской, планируется изменить схему организации дорожного движения.
Там будет введено одностороннее движение (в направлении "из города"), с целью повышения безопасности дорожного движения, оптимизация условий движения (повышение пропускной способности автодороги).
Новые знаки появятся на участке ориентировочно в первой декаде августа, сообщает пресс-служба городской администрации.
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Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.