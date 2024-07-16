В Самарской области пройдет первый форум Движения Первых "iВолга"

С 24 июля по 1 августа в Самарской области пройдет Всероссийский молодежный форум Движения Первых "iВолга" платформы Росмолодежь.События.

Молодежный форум "iВолга" с 2013 г. являлся самым крупным и популярным окружным форумом и проходит при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, с 2024 г. получил федеральный статус.

Форум "iВолга" ежегодно объединяет самых ярких представителей молодежи со всей страны. Здесь можно встретить единомышленников, пообщаться с известными спикерами, получить грант на реализацию своего проекта. В прошлом году обладателями такого гранта стали 43 участника из разных регионов России. Благодаря поддержке молодые люди смогли разработать научные проекты, создать пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья, помочь военнослужащим СВО и их семьям, а также продвинуть культурные инициативы.

В этом году участниками форума станут 2 тыс. молодых людей от 14 до 35 лет из разных регионов страны, а также представители иностранных государств. 2024 г. объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи, в связи, с чем центральной темой "iВолги" станет слоган: "На iВолгу всей семьей".

Участников форума ждет насыщенная образовательная программа. 11 тематических смен посвящены знакомству с инновационными форматами работы с молодежью, обмену лучшими практиками: "Вожатые Первых", "Родные — Любимые", "Мастера воспитания", "Единство смыслов", "Поколение Первых", "Первые. Медиа и дипломатия", "Первые. Наука и образование", "Первые. Спорт и туризм", "Первые. Культура и искусство", "Первые. Волонтерство и экология", "Первые. Патриотизм и историческая память".

Особое внимание в программе Форума уделено патриотическому воспитанию молодежи. В рамках специального направления "Время созидать" планируется серия мастер-классов по оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции. На площадке "Классные встречи" запланировано общение с героями — участниками СВО.

На форуме также реализуют специальные события, одним из которых станет "День Приволжского федерального округа" с участием полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Мероприятие пройдет в деловом формате. Предполагается обсуждение вопросов развития Движения Первых и молодежной политики в регионах Приволжья.

Стать частью события сможет любой житель России: Форум пройдет в привычном совмещенном формате — очно на Мастрюковской поляне и онлайн на платформе ivolgaforum.ru.

На форуме состоится грантовый конкурс "Росмолодежь.Гранты", где участники могут получить поддержку своих инициатив в размере до 1 млн рублей. Подать заявку на участие можно до 18 июля включительно по ссылке.