Маньяк, убивший в Самарской области 13 человек, вступил в ВСУ

Дмитрий Ворошилов, прозванный Лесном маньяком, и убивший 13 человек в Самарской области в 90-е годы, вступил в ряды ВСУ. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Бывший сотрудник внутренней службы Ворошилов является уроженцем Лоскутовки Луганской области. Когда он проходил службу, по распределению попал в Самарскую область. Здесь Ворошилов устроился на должность начальника службы безопасности туберкулезной ИК-19.

В 1993, 1996–1997 годах в Самарской области произошли жестокие убийства. В месте, которое жители называли "Дорогой любви", недалеко от леса, находили тела убитых пар. Они приезжали туда на машинах ночью. Каждый раз убийца изощрялся над жертвами: одного погибшего нашли с колото-резаными ранениями под кучей мусора, другого — обгоревшим в сожженном авто. Всего было совершено 13 убийств.

За "лесным маньяком" охотилась следственная группа из 29 человек. Ворошилов же был похож на составленный фоторобот, также на него написали заявления сотрудницы ИК-19. Женщины жаловались, что он их бил и угрожал убить. У Ворошилова взяли генетический материал, который совпал с найденным на одной из жертв.

При задержании у Ворошилова нашли паспорт старого образца времен СССР, фото в документе не было. Сам документ он намеренно не менял. На полуночные расправы убийца ходил в камуфляже, в котором потом шел на работу. В 1999 г. его приговорили к 15 годам заключения.

В 2012 г. маньяка выпустили на свободу, и он уехал в родную деревню в Луганской области. В 2016 г. Ворошилов устроился работать преподавателем в Лисичанское ПТУ, а в 2022 г. уволился и перебрался в Днепропетровскую область, где вступил в ряды ВСУ. Сейчас Ворошилову 58 лет.