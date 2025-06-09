В Самарской области прошел Форум работников социальной службы

Форум работников социальной службы "Семья. Забота. Долголетие" прошел во Дворце спорта им. В. Высоцкого. Мероприятие было посвящено Дню социального работника. Организатором события выступило министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Основной задачей мероприятия стал обмен опытом разработки и внедрения самых передовых эффективных практик в сфере социальной поддержки и социального обслуживания.
Участниками этого масштабного мероприятия стали 300 человек — руководители и работники организаций социального обслуживания, осуществляющих социальное обслуживание граждан, а также представители заинтересованных смежных ведомств.
Открыл форум губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В своем приветственном слове он подчеркнул: деятельность социального работника — это всегда служение людям.
"Все свои знания, силы и опыт вы отдаете тем, кто нуждается в помощи. Благодаря вашему неравнодушию, терпению, энтузиазму многие семьи c детьми, ветераны, граждане с ограниченными возможностями здоровья получают необходимую поддержку. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их близким. Сегодня мерами социальной поддержки в Самарской области охвачено в общей сложности более 1 миллиона человек — а это каждый третий житель региона", — отметил глава региона.
В рамках форума состоялись тематические секции, на которых специалисты обменивались опытом, формировали свои предложения по развитию практик и проектов в сфере социальной поддержки в нашем регионе, которые войдут в резолюцию форума.
Одной из самых важных и приоритетных тем стала поддержка участников СВО. На одноименной секции обсудили всестороннюю поддержку участников СВО, вопросы оказания им стационарной помощи, а также приоритетное право участников СВО на государственную помощь в виде социального контракта.
На секции под названием "Самарское долголетие" обсудили перспективы развития гериатрической службы, развитие системы долговременного ухода, а также организацию доступной и эффективной социальной помощи пожилым людям на дому. Одной из важнейших тем стала реализация проекта "Самарское долголетие", который реализуется в нашем регионе по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева и стал частью нацпроекта "Семья".
Одним из докладчиков на данной секции был директор Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Александр Постников, курирующий проект "Самарское долголетие": "Знаете, что самое важное в нашей профессии? Каждый день мы помогаем людям находить свой путь к активной и полноценной жизни, справляться с трудностями и просто быть счастливее. Здесь, в стенах Дворца спорта мы обсудили ключевые направления развития социальной сферы региона. Именно они помогут улучшить качество жизни самарцев. Этот форум стал уникальной платформой для обмена опытом, внедрения инноваций и создания комфортной среды для всех!".
На другой секции обсуждали жизнеустройство детей-сирот, внедрение инновационных форм работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, организацию отдыха и оздоровления детей и ряд других вопросов. Модератором секции стала Екатерина Сеницкая, общественный советник Губернатора Самарской области по вопросам социальной политики, куратор проекта "Вызов" в Самарской области. Напомним, что одна из основных задач данного проекта, который реализуется в рамках стратегической программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка "Дети в семье" — профилактика и снижение социального сиротства. Наш регион в числе 14 субъектов страны определен пилотной площадкой для реализации данного проекта.
"Моя секция "Вызов" — про семьесбережение и поддержку семей. Секция получилась очень живая и насыщенная, запланированного времени, конечно, нам не хватило, потому что с коллегами работали по таким важным темам как жизнеустройство детей-сирот, помощь замещающим семьям, чтобы максимально предотвратить возможность возврата детей из замещающих семей в государственные учреждения. Обсудили инновационные формы работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, важность включения таких семей в систему ранней помощи. Затронули и тему укрепления репродуктивного здоровья населения, создания условий, которые способствуют рождению здоровых детей. Я благодарю всех спикеров за продуктивную работу!", — подчеркнула Екатерина Сеницкая.
В завершение мероприятия состоялась пленарная сессия и торжественная церемония награждения лучших представителей отрасли почетными званиями, медалями, грамотами и благодарностями. Награды вручал губернатор региона Вячеслав Федорищев. Обращаясь к социальным работникам накануне профессионального праздника, он сказал: "Уверен, что благодаря вашему трудолюбию, энергии мы сможем справиться со всеми актуальными задачами, эффективно работать на благо наших жителей. Большая поддержка всех — это национальный проект "Семья". Мы продолжим поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям позволит охватить более 42 тыс. семей, где воспитывается более 140 тыс. деток. Эта работа будет усиливаться".
Напомним, что 2025 год объявлен в регионе годом, открывающим десятилетие многодетной семьи.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...