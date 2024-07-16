НОВИКОМ И ФРП Чеченской Республики объединят усилия для развития промышленности в регионе

Дочерний банк Госкорпорации Ростех и Фонд развития промышленности (ФРП) Чеченской Республики договорились о сотрудничестве в ходе Кавказского Инвестиционного форума в Грозном. Партнерство позволит обеспечить финансовую поддержку промышленным предприятиям и укрепить экономический потенциал региона.
Подписи под документом поставили директор Фонда развития промышленности Чеченской Республики Ильяс Асуев и старший вице-президент НОВИКОМа Максим Розов.
Одним из основных направлений в совместной работе станет привлечение кредитных средств для пополнения оборотного капитала предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности, расположенных в Чечне. Благодаря сотрудничеству банка и ФРП им будут предоставлены выгодные условия финансирования.
Помимо этого, фонд предоставляет гранты для компенсации процентов по кредитам организациям, соответствующим определенным критериям. В приоритете — проекты по импортозамещению, цифровизации производства, диверсификации и повышению производительности труда. НОВИКОМ намерен не только финансировать инвестпроекты предприятий, но и оказывать информационное сопровождение клиентов, консультируя их в процессе оформления грантов.
"В последние годы Чеченская Республика демонстрирует высокий индустриальный рост, переоснащая и модернизируя свои крупные предприятия. Обладая глубокой экспертизой в механизмах господдержки промышленности и располагая широким набором финансовых инструментов, НОВИКОМ выступит надежным партнером в создании привлекательной инвестиционной среды одного из самых динамично развивающихся субъектов Северо-Кавказского федерального округа", — подчеркнул старший вице-президент НОВИКОМА Максим Розов.
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