На новой трассе "Обход Тольятти" образовались пробки

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Во вторник, 16 июля, состоялось торжественное открытие новой трассы "Обход Тольятти". В первый же день на дороге образовались пробки из фур и легковушек. Фото в редакцию Волга Ньюс прислал очевидец.

Фото: предоставлено очевидцем