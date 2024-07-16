На новой трассе "Обход Тольятти" образовались пробки

Во вторник, 16 июля, состоялось торжественное открытие новой трассы "Обход Тольятти". В первый же день на дороге образовались пробки из фур и легковушек. Фото в редакцию Волга Ньюс прислал очевидец.
Судя по навигатору, пробка сформировалась в Шигонском районе, на пути к населенному пункту Новое Белоключье.
Затор, по словам очевидцев, не критичный, стоять приходится около 10 минут.
"10 минут к терминалу стояли, туда все ринулись", - рассказали водители.
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Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.