В центре Самары упавшее дерево повредило сразу три авто

Во вторник вечером, 16 июля, в центре Самары упало дерево и повредило сразу три автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщает блогер Евгений Щекин.

Происшествие произошло на Волжском проспекте, близ Чкаловского спуска.

"Дерево упало на три автомобиля по адресу Волжский проспект, 37", - сообщил блогер.