В центре Самары упавшее дерево повредило сразу три авто

Во вторник вечером, 16 июля, в центре Самары упало дерево и повредило сразу три автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщает блогер Евгений Щекин.
Происшествие произошло на Волжском проспекте, близ Чкаловского спуска.
"Дерево упало на три автомобиля по адресу Волжский проспект, 37", - сообщил блогер.
Последние комментарии
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв