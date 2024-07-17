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Общество

В Самаре объявлен желтый уровень погодной опасности

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС сообщили, что в Самаре и по области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с жарой.

"Днем с 17 по 19 июля местами в регионе сохранится жара 30-31 градус", — рассказали синоптики.

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