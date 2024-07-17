В Самаре объявлен желтый уровень погодной опасности

В Приволжском УГМС сообщили, что в Самаре и по области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с жарой.
"Днем с 17 по 19 июля местами в регионе сохранится жара 30-31 градус", — рассказали синоптики.
В Приволжском УГМС сообщили, что в Самаре и по области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с жарой.
"Днем с 17 по 19 июля местами в регионе сохранится жара 30-31 градус", — рассказали синоптики.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.