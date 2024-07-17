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Общество

В аэропорту Курумоч назвали самые пунктуальные авиакомпании

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам работы первых шести месяцев 2024 года международный аэропорт Курумоч подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

При подсчете учитывались регулярные и чартерные рейсы. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на более чем 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям. Все перевозчики разбиты на три группы: зарубежные авиакомпании, российские авиакомпании, выполняющие 1 и более рейсов в день, и российские авиакомпании с меньшим количеством рейсов.

Среди российских перевозчиков, которые совершают более одного рейса в день, лидером пунктуальности стала авиакомпания "Аэрофлот" с показателем 95,3%.  На втором месте — авиакомпания "Россия", третье место — у авиакомпании ЮВТ Аэро.

Среди перевозчиков, выполняющих меньше одного рейса в день, лидером рейтинга стала авиакомпания "NordStar". Второе место разделили авиакомпании Икар и Nordwind.  На третьем месте — авиакомпания "Ямал".

Самая пунктуальная международная авиакомпания по итогам первого полугодия — Azerbaijan Airlines — AZAL  (96,2%).

В летнем сезоне пассажирские рейсы из Самары осуществляются по 45 направлениям, самарский аэропорт сотрудничает с 20 авиакомпаниями.

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