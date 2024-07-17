В аэропорту Курумоч назвали самые пунктуальные авиакомпании

По итогам работы первых шести месяцев 2024 года международный аэропорт Курумоч подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

При подсчете учитывались регулярные и чартерные рейсы. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на более чем 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям. Все перевозчики разбиты на три группы: зарубежные авиакомпании, российские авиакомпании, выполняющие 1 и более рейсов в день, и российские авиакомпании с меньшим количеством рейсов.

Среди российских перевозчиков, которые совершают более одного рейса в день, лидером пунктуальности стала авиакомпания "Аэрофлот" с показателем 95,3%. На втором месте — авиакомпания "Россия", третье место — у авиакомпании ЮВТ Аэро.

Среди перевозчиков, выполняющих меньше одного рейса в день, лидером рейтинга стала авиакомпания "NordStar". Второе место разделили авиакомпании Икар и Nordwind. На третьем месте — авиакомпания "Ямал".

Самая пунктуальная международная авиакомпания по итогам первого полугодия — Azerbaijan Airlines — AZAL (96,2%).

В летнем сезоне пассажирские рейсы из Самары осуществляются по 45 направлениям, самарский аэропорт сотрудничает с 20 авиакомпаниями.