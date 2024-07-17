В аэропорту Курумоч назвали самые пунктуальные авиакомпании

По итогам работы первых шести месяцев 2024 года международный аэропорт Курумоч подготовил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
При подсчете учитывались регулярные и чартерные рейсы. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на более чем 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям. Все перевозчики разбиты на три группы: зарубежные авиакомпании, российские авиакомпании, выполняющие 1 и более рейсов в день, и российские авиакомпании с меньшим количеством рейсов.
Среди российских перевозчиков, которые совершают более одного рейса в день, лидером пунктуальности стала авиакомпания "Аэрофлот" с показателем 95,3%. На втором месте — авиакомпания "Россия", третье место — у авиакомпании ЮВТ Аэро.
Среди перевозчиков, выполняющих меньше одного рейса в день, лидером рейтинга стала авиакомпания "NordStar". Второе место разделили авиакомпании Икар и Nordwind. На третьем месте — авиакомпания "Ямал".
Самая пунктуальная международная авиакомпания по итогам первого полугодия — Azerbaijan Airlines — AZAL (96,2%).
В летнем сезоне пассажирские рейсы из Самары осуществляются по 45 направлениям, самарский аэропорт сотрудничает с 20 авиакомпаниями.
Последние комментарии
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.