В Самарской области в полтора раза вырос спрос на покупку и строительство домов по ипотеке

За шесть месяцев 2024 года в Самарской области число выданных в ВТБ ипотечных кредитов под строительство или покупку индивидуальных домов выросло на 53% по сравнению с первой половиной 2023 года. За полгода жители региона оформили в банке кредиты на сумму более 850 млн рублей, что более чем на 30% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость по сравнению с 2023 годом сократился. В Самарской области он составил чуть больше 5,1 млн рублей, это на 17% меньше, чем годом ранее. При этом 58% заемщиков предпочитает купить готовый дом, а 42% — строить самостоятельно.

"Мы отмечаем заметное увеличение спроса на покупку или самостоятельное строительство индивидуальных жилых домов в Самарской области. В первой половине года число выданных кредитов в этом сегменте увеличилось более чем наполовину. Но есть и особенности, связанные с заметным снижением среднего чека по кредиту — на 17%. Это может говорить о более прагматичном подходе заемщиков в решении своих жилищных потребностей, — отмечает единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент Максим Папков. — Продление "семейной" ипотеки поддержит потребительский спрос на этот вид кредитования и во втором полугодии".

Аналогичные тенденции наблюдаются и в целом по Приволжскому федеральному округу. В январе–июне 2024 в ВТБ жители округа оформили более 1,7 тыс. жилищных кредитов на ИЖС и готовые дома. Результат на 50% превышает показатели за январь–июнь предыдущего года. Регионы-лидеры в этом сегменте —Татарстан, Башкортостан, Оренбургская, Самарская области и Пермский край.

В целом по стране клиенты ВТБ по итогам первого полугодия оформили на загородную недвижимость (готовые дома и ИЖС) свыше 6,5 тысячи кредитов. Общая сумма сделок превысила 38 млрд рублей, треть из которой заёмщики получили на самостоятельное строительство домов. По сравнению с январем-июнем 2023 года число кредитов на ИЖС в банке выросло более чем в 5 раз, а их объём — более чем на треть.

Из-за более низких ставок получить ипотеку на загородную недвижимость клиенты стремились по госпрограммам, в результате чего их доля в структуре выдач существенно выросла. В ВТБ число льготных сделок на рынке ИЖС и готовых домов по итогам июня достигло 75% против 33% год назад. Средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился, особенно по сравнению с 2023 годом. В ВТБ по итогам июня он составил 5,5 млн рублей. Это примерно на 70,5 тысяч меньше, чем в начале 2024 года, и на 742 тысячи — в сравнении с прошлогодним июнем.