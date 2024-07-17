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Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за часть июня и июля

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 24 июня по 5 июля "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 2,6 миллиардов рублей в сегменте автострахования. Так, по каско было выплачено более 953 миллионов, а по ОСАГО — более 1,7 миллиардов рублей.

Самые крупные выплаты по каско за 2 недели составили 11,9 миллионов рублей — из-за неблагоприятных погодных условий автомобиль съехал в кювет; 10,1 миллионов — водитель автомобиля съехал с дороги и наехал на препятствие; 9,6 миллионов — водитель столкнулся со встречным автомобилем во время разъезда на дороге.

Крупнейшие выплаты по ОСАГО были в филиалах в Москве — более 942 миллионов рублей, Санкт-Петербурге — более 68 миллионов, Приморском крае — более 50 миллионов, Челябинской области — более 46 миллионов, а также в Новосибирской области — более 32 миллионов рублей.

По каско самые большие выплаты были в филиалах в Москве — более 507 миллионов, Санкт-Петербурге — более 123 миллионов, Республике Татарстан — более 23 миллионов, Саратовской области — более 20 миллионов, а также в Тульской области — более 20 миллионов рублей.

"Ингосстрах" уже долгое время является одним из лидеров по страхованию каско и ОСАГО, а одним из показателей стабильности компании является урегулирование убытков и выплаты, с помощью которых клиенты могут отремонтировать свой автомобиль.

Компания предлагает широкую линейку страховых продуктов для всех сфер жизни и бизнеса. Для владельцев автомобилей "Ингосстрах" разработал полисы ОСАГО и каско, защиту от лиц без ОСАГО, в том числе от водителей велосипедов, и, что особенно актуально в летний период, от водителей электросамокатов.

Также у клиентов есть возможность приобрести мини каско за полцены без осмотра автомобиля, которое можно оформить в рассрочку, без скрытых процентов и комиссий.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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