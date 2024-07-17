ВТБ продолжает вкладываться в развитие отечественной индустрии гостеприимства

Благодаря поддержке банка уже через 4 года жители региона смогут с комфортом отдохнуть в новом гостинично-санаторном комплексе во Владикавказе. На возведение комплекса ВТБ предоставил ООО "Интурист-Осетия" 4,4 млрд рублей, пятизвездочный отель примет первых гостей Северной Осетии — Алании в начале 2028 года. Средства выделены в рамках государственной программы льготного кредитования № 141 Минэкономразвития.

Многофункциональный гостиничный комплекс будет расположен в городе Владикавказ на проспекте Коста на площади более 4,1 гектаров. Комплекс рассчитан на одновременное обслуживание более 500 отдыхающих, предусмотрены санаторные услуги.

"Программа льготного кредитования № 141 Минэкономразвития — это удобный инструмент поддержки инвесторов в сфере развития внутреннего туризма. По этой программе мы поддержали более 70 проектов по всей стране на общую сумму свыше 180 млрд рублей. Новые гостиницы, кафе, парковки, канатные дороги и другие объекты уже сейчас строятся в ключевых рекреационных кластерах страны", — прокомментировал Руслан Еременко, член правления ВТБ.

Гостиница будет состоять из четырех корпусов от двух до девяти этажей, объединенных в единый комплекс. На его территории будет работать концертный зал на 2500 мест, подземный паркинг, кафе, рестораны, СПА-зоны.

"Сейчас в Северной Осетии нет ни одной пятизвездочной гостиницы. Но наш комплекс будет уникален не только уровнем комфорта. В нем смогут одновременно проживать и поправлять здоровье более 500 человек. При среднем размещении на 10 дней каждый год здесь будут отдыхать более 18 тысяч жителей и гостей республики. А значит, наш регион сможет привлекать туристов не только красивыми пейзажами, вкусной кухней и богатой историей, но и своими бальнеологическими возможностями", — рассказал Вадим Бердиев, генеральный директор ООО "Интурист-Осетия".

В результате реализации проекта в Северной Осетии — Алании появятся не менее 475 дополнительных рабочих мест — это персонал будущего гостиничного комплекса, охрана, работники общественного питания, фитнесс-тренеры и другие специалисты.